Rigoli ricoverato in cardiologia dopo un malore. È il braccio destro di Zaia nella lotta al Covid (Di giovedì 18 marzo 2021) Roberto Rigoli ricoverato nel reparto di cardiologia dopo un malore. Si ipotizza che la causa possa essere il tanto lavoro. Il Professor Roberto Rigoli è ricoverato al reparto di cardiologia del Ca’ Foncello dopo un malore legato probabilmente al tanto lavoro svolto in questi mesi di emergenza sanitaria e allo stress accumulato. malore per Roberto Rigoli, il Professore ricoverato in cardiologia Rigoli, microbiologo reso noto dal Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, è uno dei volti noti di questa emergenza sanitaria. L’uomo si trovava a lavoro quando ha avvertito un malore. Immediatamente ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 18 marzo 2021) Robertonel reparto diun. Si ipotizza che la causa possa essere il tanto lavoro. Il Professor Robertoal reparto didel Ca’ Foncellounlegato probabilmente al tanto lavoro svolto in questi mesi di emergenza sanitaria e allo stress accumulato.per Roberto, il Professorein, microbiologo reso noto dal Presidente della Regione Veneto Luca, è uno dei volti noti di questa emergenza sanitaria. L’uomo si trovava a lavoro quando ha avvertito un. Immediatamente ...

