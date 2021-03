Regista teatrale accoltellato in strada: è in gravi condizioni (Di giovedì 18 marzo 2021) Alain Francon, Regista teatrale, è stato accoltellato per strada è in gravissime condizioni. (foto dal web)Alain Françon, Regista francese, è stato accoltellato mercoledì 17 marzo per strada a Montpellier e si trova adesso in ospedale in gravissime condizioni. L’uomo è stato aggredito nella tarda mattinata poco più tardi delle 11.30 nella città del sud della Francia nei pressi della chiesa Saint-Roch. Un uomo si è avvicinato al 76enne e lo ha trafitto con dei fendenti. I passanti hanno lanciato l’allarme allertando i soccorsi che lo hanno portato all’ospedale universitario di Montpellier, dove lo hanno subito operato. Adesso si trova ricoverato in rianimazione con prognosi riservata. ... Leggi su formatonews (Di giovedì 18 marzo 2021) Alain Francon,, è statoperè inssime. (foto dal web)Alain Françon,francese, è statomercoledì 17 marzo pera Montpellier e si trova adesso in ospedale inssime. L’uomo è stato aggredito nella tarda mattinata poco più tardi delle 11.30 nella città del sud della Francia nei pressi della chiesa Saint-Roch. Un uomo si è avvicinato al 76enne e lo ha trafitto con dei fendenti. I passanti hanno lanciato l’allarme allertando i soccorsi che lo hanno portato all’ospedale universitario di Montpellier, dove lo hanno subito operato. Adesso si trova ricoverato in rianimazione con prognosi riservata. ...

