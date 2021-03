(Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoricoperto didalla cima e fino alle quote più basse. Le giornate quasi primaverili hanno lasciato il posto a temperature più fredde che hanno fatto sì che si formasse uno strato nevoso sul vulcano visibile in queste ore anche dalle abitazioni dei comuni vesuviani. Ilinnevato e le temperature in picchiata sono dunque gli effetti dell’annunciato colpo di coda dell’inverno in Campania. Questa mattina i tanti residenti dei comuni del Napoletano posti alle pendici del vulcano si sono risvegliati con una scenario decisamente diverso da quello degli ultimi giorni, quando le temperature erano state gradevoli e a tratti più vicine a condizioni di clima primaverile. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

SkyTG24 : Napoli, neve sul Vesuvio: temperature più fredde - anteprima24 : ** #Neve sul #Vesuvio, il risveglio suggestivo di ##Napoli ** - Antop77 : Ogni mattina ti svegli con la speranza che fuori ci siano 20°, invece c'è la neve sul Vesuvio. #18marzo - crispadafora : RT @SkyTG24: Napoli, neve sul Vesuvio: temperature più fredde - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Freddo di marzo a Napoli, torna la neve sul Vesuvio -

Ultime Notizie dalla rete : Neve sul

Il sistema di gioco di Hundred Days ruota attorno ad alcune attività "base" da eseguirecampo (... e così quando cadrào pioggia i lavori alla vigna si dovranno per forza fermare per poi ......atleta solo pochi minuti fa ma una fittissima nevicata occorsa nella notte (più di 20 cm di... ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video , gratuitasito Internet ...Crollo delle temperature in poche ore. Il Vesuvio ricoperto di neve dalla cima e fino alle quote più basse. Le giornate quasi primaverili hanno lasciato il posto a temperature più fredde che hanno fat ...Meteo Roma - 18/03/2021 10:04 - Aria fredda in discesa dalle latitudini artiche continua ad affluire verso il Mediterraneo, dove sta generando una circolazione di bassa ...