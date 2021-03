(Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodidalla cima e fino alle quote più basse. Le giornate quasi primaverili hanno lasciato il posto a temperature più fredde che hanno fatto sì che si formasse uno strato nevoso sul vulcano visibile in queste ore anche dalle abitazioni dei comuni vesuviani. Ilinnevato e le temperature in picchiata sono dunque gli effetti dell’annunciatodinel Napoletano. Questa mattina i tanti residenti dei comuni del Napoletano posti alle pendici del vulcano si sono risvegliati con una scenario decisamente diverso da quello degli ultimi giorni, quando le temperature erano state gradevoli e a tratti più vicine a condizioni di clima primaverile. L'articolo proviene da ...

Advertising

NapoliCalciogol : Napoli, futuro Insigne: rinnovo a vita o possibile colpo di scena in estate - anteprima24 : ** ##Napoli, colpo di coda dell'#Inverno: il #Vesuvio è ricoperto di #Neve ** - SiamoPartenopei : Il primo colpo del Napoli è già stato programmato - tuttonapoli : Il primo colpo del Napoli è già stato programmato - infoitsport : Napoli, futuro Insigne: rinnovo a vita o possibile colpo di scena in estate -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli colpo

Tutto Napoli

L'EMERGENZA, al Cotugno e Policlinico solo posti Covid: cancellati i... L'INCHIESTA Ugo Russo, il giallo delalla nuca: c'è un altro... I carabinieri sono alla ricerca di un ex militare ...Ma attenzione alla concorrenza del! La dirigenza rossonera è già al lavoro per stanare quali ... Meite e Tomori , la sua dirigenza aveva provato a mettere segno il quartocercando proprio ...Kaio Jorge è il nuovo fenomeno del calcio brasiliano ed il Napoli ci ha già messo gli occhi addosso, pronto a fare l'offerta giusta. In Brasile sono già ...Giampaolo incontra Sabatini a Milano: «Grande colpo per la Sampdoria e grande conoscitore di calcio. Mercato? Prima devo capire chi parte» Dopo la presentazione alla stampa... Intrigo di mercato intor ...