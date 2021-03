LIVE Sinner-Karatsev 7-6 3-6 2-6, ATP Dubai in DIRETTA: l’azzurro si complica la vita ma il russo è in forma! Il classe 2001 esce ai quarti (Di giovedì 18 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.29 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 16.28 Jannik Sinner esce di scena dal torneo ATP 500 di Dubai perdendo per 7-6(5) 3-6 2-6 contro Aslan Karatsev. Il russo domina la sfida dopo un buon primo set dell’azzurro, che, avanti 3-0, si è fatto rimontare ma alla fine è riuscito a conquistare il primo parziale. Il #45 al mondo però è salito si rendimento confermando l’ottimo momento di forma e dopo 2 ore e mezza sconfigge il nuovo #30 al mondo: in semifinale il russo giocherà contro uno tra Marton Fucsovics e Andrej Rublev. Finisce qui l’esperienza dell’azzurro, che esce con l’amaro in bocca. FINE TERZO SET 2-6 GAME SET AND MATCH ASLAN ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.29 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 16.28 Jannikdi scena dal torneo ATP 500 diperdendo per 7-6(5) 3-6 2-6 contro Aslan. Ildomina la sfida dopo un buon primo set del, che, avanti 3-0, si è fatto rimontare ma alla fine è riuscito a conquistare il primo parziale. Il #45 al mondo però è salito si rendimento confermando l’ottimo momento di forma e dopo 2 ore e mezza sconfigge il nuovo #30 al mondo: in semifinale ilgiocherà contro uno tra Marton Fucsovics e Andrej Rublev. Finisce qui l’esperienza del, checon l’amaro in bocca. FINE TERZO SET 2-6 GAME SET AND MATCH ASLAN ...

