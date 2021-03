L’Ema ha deciso: “Il vaccino AstraZeneca è sicuro ed efficace” (Di giovedì 18 marzo 2021) Parla Emer Cooke, direttrice esecutiva dell’agenzia europea del farmaco Ema: “Il nostro Comitato sulla farmacovigilanza Prac è arrivato a una conclusione nella revisione dei casi di coaguli di sangue in persone vaccinate con il vaccino anti-Covid di AstraZeneca. E’ una conclusione scientifica e chiara: questo è un vaccino sicuro ed efficace”. Il giorno del giudizio è arrivato. Dopo la sospensione del vaccino AstraZeneca, decisa da diversi Stati membri dell’Unione Europea (Germania, Italia e Francia, tra i primi) tra lunedì pomeriggio e martedì mattina (come la Spagna), l’Agenzia Europea del Farmaco ha sciolto le riserve. Dopo alcuni giorni di analisi, confronto tra i dati e riflessioni, L’Ema ha dato (nuovamente) il via libera al prodotto ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Parla Emer Cooke, direttrice esecutiva dell’agenzia europea del farmaco Ema: “Il nostro Comitato sulla farmacovigilanza Prac è arrivato a una conclusione nella revisione dei casi di coaguli di sangue in persone vaccinate con ilanti-Covid di. E’ una conclusione scientifica e chiara: questo è uned”. Il giorno del giudizio è arrivato. Dopo la sospensione del, decisa da diversi Stati membri dell’Unione Europea (Germania, Italia e Francia, tra i primi) tra lunedì pomeriggio e martedì mattina (come la Spagna), l’Agenzia Europea del Farmaco ha sciolto le riserve. Dopo alcuni giorni di analisi, confronto tra i dati e riflessioni,ha dato (nuovamente) il via libera al prodotto ...

