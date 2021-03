L' appello di Bersani a Letta | ' Non rientro nel Pd | ricostruiamo un nuovo centrosinistra'

(Di giovedì 18 marzo 2021) Per adesso non ha alcuna intenzione di rientrare nel suo vecchio partito, ma i suoi consigli sono rivolti al neo segretario. 'Entrare nel Pd ora?ha già abbastanza problemi', esordisce ...

ad_dyn Sulle priorità da portare avantiparla dello Ius Soli - perché 'non va lontano un Paese che non riconosce come italiano un bimbo che va a scuola, figlio di gente che lavora e paga le ...Roberto Bertoni risponde su TPI all'sul futuro della sinistra "La forza della Ragione e il coraggio della politica" [Leggi qui] ... Con, infine, i rapporti sono da sempre eccellenti, e ...“Entrare nel Pd ora? Letta ha già abbastanza problemi”, esordisce Pier Luigi Bersani, che poi rilancia: “Prendiamola da fuori - dice - usciamo dalla solita cerchia, apriamoci al mondo esterno, se ...Come la pensate: le risposte all'appello di Urbinati, Bonaga e Ignazi sul futuro della sinistra. L'intervento di Giuseppe Vitiello.