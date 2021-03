Inter, duro comunicato contro Sala: «Dichiarazioni offensive, irrispettose ed irrilevanti» (Di giovedì 18 marzo 2021) L’Inter ha emesso un duro comunicato contro il sindaco di Milano Beppe Sala: ecco la nota ufficiale del club nerazzurro L’Inter non ci sta ed ha replicato alle Dichiarazioni di Beppe Sala, sindaco di Milano, il quale aveva affermato a proposito del nuovo stadio da costruire: «Il punto è, e lo voglio dire con chiarezza ai milanesi, che non stiamo parlando solo dello stadio ma stiamo parlando di un progetto in cui la metà dell’investimento è sullo stadio e la metà è su altre cose che portano a comporre il futuro di quell’area. Che vorrà dire che ci saranno presumo cinque o sei anni di lavoro. Io non è che posso affidare un quartiere della città per un così lungo periodo a realtà di cui non è certa la proprietà futura. Parlo con rispetto di Zhang però ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 marzo 2021) L’ha emesso unil sindaco di Milano Beppe: ecco la nota ufficiale del club nerazzurro L’non ci sta ed ha replicato alledi Beppe, sindaco di Milano, il quale aveva affermato a proposito del nuovo stadio da costruire: «Il punto è, e lo voglio dire con chiarezza ai milanesi, che non stiamo parlando solo dello stadio ma stiamo parlando di un progetto in cui la metà dell’investimento è sullo stadio e la metà è su altre cose che portano a comporre il futuro di quell’area. Che vorrà dire che ci saranno presumo cinque o sei anni di lavoro. Io non è che posso affidare un quartiere della città per un così lungo periodo a realtà di cui non è certa la proprietà futura. Parlo con rispetto di Zhang però ...

