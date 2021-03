Inter | anche De Vrij e Vecino positivi al Covid | l’Ats Milano dispone il divieto di giocare la partita con il Sassuolo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Inter anche

DECISIONE ATS -se l', come tutti sperano non arriverà nell'arco di una settimana alle 10 positività che il protocollo della Lega - Figc prevede per il rinvio della sfida, la sfida con il ...Tutte le notizie sulla squadraA otto anni dal lancio arriva la terza generazione della berlina compatta di segmento C, la nuova Peugeot 308 2021. Il nuovo modello è stato completamente rinnovato sia dal punto dello stile, ancora p ...E’ proprio per questo motivo che l’ATS di Milano ha deciso di vietare la disputa di Inter – Sassuolo, in programma domani sera alle 20:45. Per i nerazzurri stop anche agli allenamenti per quattro ...