Ibrahimovic e il ritorno con la Svezia: “Me lo sono meritato, non conta il passato” (Di giovedì 18 marzo 2021) Il solito Zlatan Ibrahimovic. In un’intervista al canale YouTube della Federcalcio svedese, il centravantid del Milan ha parlato del suo ritorno nella nazionale svedese dopo una lunga assenza. “Non voglio essere convocato per quello che ho fatto prima, ma per quello che posso dare ancora – ha spiegato Ibra -. Ovviamente non posso essere il giocatore che ero 5, 10, o 15 anni fa. Ora ho una fisico e un gioco molto diversi. Però il mio livello è ancora elevato“. Concetto ribadito poco dopo in maniera ancora più netta. “Non sono stato richiamato perché mi chiamo Zlatan e sono Ibrahimovic. È per quello che posso dare alla rosa. Penso di meritarlo“. L’ex attaccante di Inter e Juventus ha poi raccontato il suo incontro con il ct svedese Janne Andersson. “È stato molto positivo. Abbiamo ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 marzo 2021) Il solito Zlatan. In un’intervista al canale YouTube della Federcalcio svedese, il centravantid del Milan ha parlato del suonella nazionale svedese dopo una lunga assenza. “Non voglio essere convocato per quello che ho fatto prima, ma per quello che posso dare ancora – ha spiegato Ibra -. Ovviamente non posso essere il giocatore che ero 5, 10, o 15 anni fa. Ora ho una fisico e un gioco molto diversi. Però il mio livello è ancora elevato“. Concetto ribadito poco dopo in maniera ancora più netta. “Nonstato richiamato perché mi chiamo Zlatan e. È per quello che posso dare alla rosa. Penso di meritarlo“. L’ex attaccante di Inter e Juventus ha poi racto il suo incontro con il ct svedese Janne Andersson. “È stato molto positivo. Abbiamo ...

Advertising

capuanogio : ?????? Perché il ritorno di #Ibrahimovic in nazionale con la #Svezia è un atto di egoismo con il #Milan vittima incolp… - sportface2016 : #Ibrahimovic chiarisce i motivi del ritorno con la #Svezia: 'Posso dare ancora tanto, non conta il passato' - sportli26181512 : Milan-Manchester United, i convocati di Pioli: out #Rebic e #Leao: In vista del ritorno di San Siro in attacco rest… - gilnar76 : Ibrahimovic sul ritorno con la Svezia: «Sono tornato perché me lo merito» #7champions #Acm #Acmilan #Milan… - nocchi_rita : RT @perchetendenza: 'Svezia': Perché Zlatan Ibrahimovic è stato convocato per le partite contro Georgia, Kosovo ed Estonia e farà dunque ri… -