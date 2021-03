Fabio Capello non fa sconti al calcio italiano: “Lento, senza intensità e aggressività” (Di giovedì 18 marzo 2021) “Il calcio italiano è Lento, non c’è intensità e aggressività. Pensiamo che si possa vincere solo con la tattica e il possesso palla, ma questo diventa molto difficile quando si incontrano squadre che hanno una certa qualità e intensità”. Fabio Capello commenta non con poche critiche l’uscita di tutte le italiane dalla Champions League. “Nelle quattro partite di ritorno degli ottavi che si sono disputate tra martedì e mercoledì abbiamo visto che hanno vinto le squadre che giocano con intensità e qualità – continua l’ex allenatore a Sky Sport -. La qualità del calcio italiano è bassa, non abbiamo coraggio e soffriamo le squadre che hanno trovato quel qualcosa in più rispetto a noi. Nei club stranieri ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 marzo 2021) “Il, non c’è. Pensiamo che si possa vincere solo con la tattica e il possesso palla, ma questo diventa molto difficile quando si incontrano squadre che hanno una certa qualità e”.commenta non con poche critiche l’uscita di tutte le italiane dalla Champions League. “Nelle quattro partite di ritorno degli ottavi che si sono disputate tra martedì e mercoledì abbiamo visto che hanno vinto le squadre che giocano cone qualità – continua l’ex allenatore a Sky Sport -. La qualità delè bassa, non abbiamo coraggio e soffriamo le squadre che hanno trovato quel qualcosa in più rispetto a noi. Nei club stranieri ...

GoalItalia : 'In Europa si corre, da noi si va a terra per fermare il gioco' ?? L'accusa di Fabio Capello al calcio italiano, usc… - pisto_gol : Mi meraviglio molto che un tecnico esperto come Fabio Capello possa considerare il campionato già finito. Ho visto… - fonar_apteka : RT @sportface2016: #ChampionsLeague Fabio #Capello non fa sconti al calcio italiano: l'ex allenatore commenta l'eliminazione di tutte le… - sportface2016 : #ChampionsLeague Fabio #Capello non fa sconti al calcio italiano: l'ex allenatore commenta l'eliminazione di tutt… - pccpla : RT @GoalItalia: 'In Europa si corre, da noi si va a terra per fermare il gioco' ?? L'accusa di Fabio Capello al calcio italiano, uscito a pe… -