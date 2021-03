Draghi, colpo di scena: la decisione del Premier (Di giovedì 18 marzo 2021) Draghi (se Ema dà oggi l'ok) si vaccinerà con AstrazenecaDraghi presidente del Consiglio, informa La Stampa, si vaccinerà. Mario Draghi, classe d'età tra i 70 e i 75, residenza nel Lazio, quindi si prenoterà per il vaccino e si vaccinerà con i tempi e i modi previsti e fissati dalla Regione Lazio. Quindi al posto che gli spetta in fila e col vaccino che gli spetta. Quindi AstraZeneca se AstraZeneca vien fatto ripartire. Il capo del governo che si vaccina in pubblico con il vaccino da cui non pochi fuggono non avrà l'effetto che ebbe Elvis Presley quando assunse in pubblico il vaccino anti polio. Allora la vaccinazione anti polio negli Usa decollò dopo essersi impantanata nella diffidenza. Oggi nel mondo un effetto Elvis non può essere indotto da nessuna autorità o istituzione. Ma Draghi che si vaccina con ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 18 marzo 2021)(se Ema dà oggi l'ok) si vaccinerà con Astrazenecapresidente del Consiglio, informa La Stampa, si vaccinerà. Mario, classe d'età tra i 70 e i 75, residenza nel Lazio, quindi si prenoterà per il vaccino e si vaccinerà con i tempi e i modi previsti e fissati dalla Regione Lazio. Quindi al posto che gli spetta in fila e col vaccino che gli spetta. Quindi AstraZeneca se AstraZeneca vien fatto ripartire. Il capo del governo che si vaccina in pubblico con il vaccino da cui non pochi fuggono non avrà l'effetto che ebbe Elvis Presley quando assunse in pubblico il vaccino anti polio. Allora la vaccinazione anti polio negli Usa decollò dopo essersi impantanata nella diffidenza. Oggi nel mondo un effetto Elvis non può essere indotto da nessuna autorità o istituzione. Mache si vaccina con ...

