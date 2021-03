Daimler va al contrattacco sui diesel E fa causa al governo tedesco

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 18 marzo 2021), la celebre casa automobilistica tedesca, passa alsulla questione dei suoi motoriconsiderati inquinanti. E intenta ben tre cause contro la Kba, l’Autorità federale dei trasporti a motore, per i richiami ricevuti dei suoi motoriche, secondo l’istituzione governativa, avrebbero violato i parametri di legge sull’inquinamento atmosferico con emissioni superiori alla norma consentita. Due cause sono state presentate daalla fine di febbraio, mentre una terza, ha riferito il portavoce del Tribunale amministrativo di Schleswig, è stata presentata martedì. “Come annunciato già nel 2018, stiamo facendo appello per chiarire le questioni controverse in tTibunale“, ha spiegato un portavoce di. Secondo le autorità tedesche, ...