Covid, Gimbe: “In un mese raddoppiati gli ingressi in intensiva. Vaccinati in crescita, ma troppo pochi per incidere su ricoveri e morti” (Di giovedì 18 marzo 2021) I numeri della pandemia in Italia sono ancora tutti in crescita anche nella settimana che va dal 10 al 16 marzo. Preoccupa soprattutto il trend dei ricoveri in terapia intensiva: in un mese è quasi raddoppiato il numero medio di nuovi ingressi giornalieri. Sono i numeri che emergano dall’ultimo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe: “L’ulteriore incremento dei nuovi casi – afferma il presidente Nino Cartabellotta – ha determinato nell’ultima settimana la netta espansione del bacino dei casi attualmente positivi, aumentato di oltre 57mila unità”. Aumenti che si intrecciano con le carenze sul fronte dei vaccini. “Visto che per rispettare le scadenze contrattuali fissate al 31 marzo – sottolinea sempre Cartabellotta – rimangono da consegnare oltre 7 milioni di dosi nelle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) I numeri della pandemia in Italia sono ancora tutti inanche nella settimana che va dal 10 al 16 marzo. Preoccupa soprattutto il trend deiin terapia: in unè quasi raddoppiato il numero medio di nuovigiornalieri. Sono i numeri che emergano dall’ultimo monitoraggio indipendente della Fondazione: “L’ulteriore incremento dei nuovi casi – afferma il presidente Nino Cartabellotta – ha determinato nell’ultima settimana la netta espansione del bacino dei casi attualmente positivi, aumentato di oltre 57mila unità”. Aumenti che si intrecciano con le carenze sul fronte dei vaccini. “Visto che per rispettare le scadenze contrattuali fissate al 31 marzo – sottolinea sempre Cartabellotta – rimangono da consegnare oltre 7 milioni di dosi nelle ...

