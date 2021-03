Covid, Gimbe: aumentano casi, ricoveri e decessi. Allarme terapie intensive in 10 regioni (Di giovedì 18 marzo 2021) Il monitoraggio settimanale della Fondazione segnala oltre 530mila casi attualmente positivi e 10 regioni in cui è stato superato il 40% delle occupazioni nei reparti di terapia intensiva, dove in un mese è quasi raddoppiato il numero degli ingressi Leggi su tg24.sky (Di giovedì 18 marzo 2021) Il monitoraggio settimanale della Fondazione segnala oltre 530milaattualmente positivi e 10in cui è stato superato il 40% delle occupazioni nei reparti di terapia intensiva, dove in un mese è quasi raddoppiato il numero degli ingressi

Advertising

Italia_Notizie : Covid, Gimbe: “In un mese raddoppiati gli ingressi in intensiva. Vaccinati over 80 ancora troppo pochi per incidere… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid, Gimbe: aumentano casi, ricoveri e decessi. Allarme terapie intensive in 10 regioni - bernagoz : RT @AnsaValledAosta: Covid: Gimbe, impennata del contagio in Valle d'Aosta. Già vaccinato 5% popolazione e 20% degli over 80 #ANSA https://… - alinatede : RT @SkyTG24: Covid, Gimbe: aumentano casi, ricoveri e decessi. Allarme terapie intensive in 10 regioni - AnsaValledAosta : Covid: Gimbe, impennata del contagio in Valle d'Aosta. Già vaccinato 5% popolazione e 20% degli over 80 #ANSA -