Cina-Usa | se in Alaska Putin è il convitato di pietra

Cina e Stati Uniti stanno arrivando con aspettative molto differenti all'incontro di Anchorage. Se Washington considera l'evento quale occasione per un confronto diretto sugli attriti esistenti, la Cina presenta l'invito quale occasione per ristabilire delle normali relazioni bilaterali. Pechino è assolutamente convinta che gli Usa siano una potenza in declino incapace di fermare l'ascesa cinese sul lungo termine. Possono ostacolare solo relativamente la Cina e i suoi alleati. Il momento è particolarmente propizio per il Dragone: con grande stupore di Pechino, nessuno in questi mesi nella comunità internazionale ha chiesto i danni ai cinesi per la mala gestio iniziale della pandemia. E il governo cinese coglie l'occasione per prodigarsi su scala globale in una diplomazia sanitaria tesa a far apparire la Cina anch'essa ...

