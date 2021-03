Arriva il verdetto della procura: ?"AstraZeneca non è pericoloso" (Di giovedì 18 marzo 2021) Valentina Dardari Secondo il procuratore l’agente Villa rientrava però "nelle categorie per le quali è raccomandata la somministrazione di un diverso vaccino” Secondo la procura di Catania il vaccino prodotto da AstraZeneca non sarebbe pericoloso per la generalità dei soggetti per cui è consentito l’uso, ma potrebbe esserlo per le persone con particolari storie cliniche. procuratore: "AstraZeneca non è pericoloso" Secondo il procuratore Carmelo Zuccaro, come si legge in una nota diffusa dalla procura ai media per spiegare l’inchiesta condotta sul vaccino AstraZeneca, "non constano elementi che consentano di ipotizzare che gli eventi sui quali sta indagando siano sintomatici di un pericolo nell'utilizzo ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 18 marzo 2021) Valentina Dardari Secondo iltore l’agente Villa rientrava però "nelle categorie per le quali è raccomandata la somministrazione di un diverso vaccino” Secondo ladi Catania il vaccino prodotto danon sarebbeper la generalità dei soggetti per cui è consentito l’uso, ma potrebbe esserlo per le persone con particolari storie cliniche.tore: "non è" Secondo iltore Carmelo Zuccaro, come si legge in una nota diffusa dallaai media per spiegare l’inchiesta condotta sul vaccino, "non constano elementi che consentano di ipotizzare che gli eventi sui quali sta indagando siano sintomatici di un pericolo nell'utilizzo ...

