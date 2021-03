Vaccino, Oxfam-Emergency: “Sospensione AstraZeneca non drammatica con condivisione scienza e tecnologia” (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – Per l’82% degli italiani il governo dovrebbe chiedere alle aziende farmaceutiche di rendere pubbliche la formulazione e la tecnologia per sviluppare il Vaccino anti Covid. Il 74% dei nostri connazionali ritiene, inoltre, che tale condivisione renderebbe più efficaci le campagne vaccinali, raggiungendo più velocemente un maggior numero di persone. È quanto emerge da un sondaggio realizzato da Yougov per Emergency e Oxfam, membri della People’s Vaccine Alliance. La maggior parte dei partecipanti all’indagine è convinta, tuttavia, che una minore circolazione del virus in Italia ottenuta con la campagna vaccinale non garantirebbe la sicurezza sugli effetti della pandemia: il 90% di chi ha risposto, infatti, pensa che la diffusione incontrollata del virus nel resto del mondo sarebbe un ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – Per l’82% degli italiani il governo dovrebbe chiedere alle aziende farmaceutiche di rendere pubbliche la formulazione e laper sviluppare ilanti Covid. Il 74% dei nostri connazionali ritiene, inoltre, che talerenderebbe più efficaci le campagne vaccinali, raggiungendo più velocemente un maggior numero di persone. È quanto emerge da un sondaggio realizzato da Yougov per, membri della People’s Vaccine Alliance. La maggior parte dei partecipanti all’indagine è convinta, tuttavia, che una minore circolazione del virus in Italia ottenuta con la campagna vaccinale non garantirebbe la sicurezza sugli effetti della pandemia: il 90% di chi ha risposto, infatti, pensa che la diffusione incontrollata del virus nel resto del mondo sarebbe un ...

