Una Vita, anticipazioni 18 marzo: Marcelina ancora in difficoltà con Lolita e Felicia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Una Vita, anticipazioni 18 marzo: tra i protagonisti di domani vedremo Marcelina, che avrà ancora problemi di lavoro. Stavolta non avrà a che fare solo con Lolita ma anche con Felicia. Inoltre Ursula vorrà vendicarsi di Genoveva. Una Vita, anticipazioni 18 marzo: a causa di Servante, la pace tra Marcelina a Lolita dura poco. Ci saranno contrasti anche con Felicia Marcelina si è riappacificata con Lolita, ma Servante si mette ancora di mezzo con i suoi consigli sbagliati sul lavoro e la fa litigare pure con Felicia. Ursula la farà pagare a Genoveva? La Dicenta, dopo ciò che è successo con la Salmeròn, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 17 marzo 2021) Una18: tra i protagonisti di domani vedremo, che avràproblemi di lavoro. Stavolta non avrà a che fare solo conma anche con. Inoltre Ursula vorrà vendicarsi di Genoveva. Una18: a causa di Servante, la pace tradura poco. Ci saranno contrasti anche consi è riappacificata con, ma Servante si mettedi mezzo con i suoi consigli sbagliati sul lavoro e la fa litigare pure con. Ursula la farà pagare a Genoveva? La Dicenta, dopo ciò che è successo con la Salmeròn, ...

Advertising

virginiaraggi : Aung San Suu Kyi è una cittadina di Roma, una nostra amica, una donna che da tutta la vita combatte per i diritti e… - FranAltomare : La cosa più divertente di stamattina è leggere di fegati avvelenati che davano l’#isola per morta. Ancora una volt… - GoalItalia : 'Ho fatto l’allenatore perché non mi immaginavo altrove: amo troppo il verde dei prati e il pallone' ???? Una vita… - NinoInzerillo : RT @NinoInzerillo: Giusto stamani ne rileggevo alcune pagine e lui rimanda segni di vita. La seconda edizione, con un nuovo capitolo, una n… - ILoveFlowers68 : RT @marco_merighi: Nessun problema dell'umanità potrà essere risolto stabilmente se non viene superata individualmente una concezione egois… -