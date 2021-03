Torino, i convocati di Nicola per il Sassuolo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il tecnico del Torino Davide Nicola ha selezionato 22 calciatori per la partita allo stadio Olimpico Grande Torino contro il Sassuolo, calcio d’inizio alle ore 15. Torna Singo, assenti Baselli (caviglia destra) e Nkoulou (covid). Di seguito la lista completa: Portieri: Milinkovic-Savic, Sirigu, Ujkani Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murru, Rodriguez, Singo, Vojvoda Centrocampisti: Gojak, Linetty, Lukic, Mandragora, Rincon Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Sanabria, Verdi, Zaza Foto: Instagram Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il tecnico delDavideha selezionato 22 calciatori per la partita allo stadio Olimpico Grandecontro il, calcio d’inizio alle ore 15. Torna Singo, assenti Baselli (caviglia destra) e Nkoulou (covid). Di seguito la lista completa: Portieri: Milinkovic-Savic, Sirigu, Ujkani Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murru, Rodriguez, Singo, Vojvoda Centrocampisti: Gojak, Linetty, Lukic, Mandragora, Rincon Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Sanabria, Verdi, Zaza Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

