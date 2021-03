Televisione in lutto, l’attore delle serie tv morto a soli 29 anni. Ma è mistero sul decesso (Di mercoledì 17 marzo 2021) Uno dei protagonisti delle serie tv Degrassi: The Next Generation e “Soundtrack” è morto all’età di 29 anni. In Italia Degrassi è stata trasmessa da Italia 1 dall’estate del 2006. Per le prime tre stagioni è stata trasmessa col nome Degrassi Junior High (che invece è il nome di una delle serie degli anni ottanta); dalla quarta stagione anche il nome è identico a quello originale inglese Degrassi: The Next Generation. È stata in seguito acquistata da MTV che ha trasmesso regolarmente il pomeriggio le stagioni 8 e 9 dal 9 gennaio 2012. l’attore è stato uno dei volti anche di Soundtrack, una serie televisiva statunitense creata da Joshua Safran, distribuita su Netflix il 18 dicembre 2019. La serie vede come produttori ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021) Uno dei protagonistitv Degrassi: The Next Generation e “Soundtrack” èall’età di 29. In Italia Degrassi è stata trasmessa da Italia 1 dall’estate del 2006. Per le prime tre stagioni è stata trasmessa col nome Degrassi Junior High (che invece è il nome di unadegliottanta); dalla quarta stagione anche il nome è identico a quello originale inglese Degrassi: The Next Generation. È stata in seguito acquistata da MTV che ha trasmesso regolarmente il pomeriggio le stagioni 8 e 9 dal 9 gennaio 2012.è stato uno dei volti anche di Soundtrack, unatelevisiva statunitense creata da Joshua Safran, distribuita su Netflix il 18 dicembre 2019. Lavede come produttori ...

