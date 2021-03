Sci | Goggia | ‘questa coppa è premio a stagione pazzesca’**

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : **Sci Goggia

"Avrei voluto giocarmela in pista, ma comunque è stata una vittoria schiacciante, il peggior risultato è stato un secondo posto. Ero pronta a giocarmela". Così l'olimpionica azzurra Sofiain una conferenza stampa online dopo aver conquistato la coppa del mondo di discesa libera. "E' il premio per una stagione magistrale". Un risarcimento dopo l'infortunio prima dei Mondiali?. "...La cancellazione delle due discese alle Finali di Lenzerheide (la Fis si è dovuta arrendere all'evidenza del maltempo) non ha solo portato la coppa di di disciplina a Sofiaed allo svizzero Beat Feuz ma ha anche di fatto favorito i due leader attuali delle classifiche generali nella loro corsa per la grande coppa del mondo, soprattutto il francese Alexis ...(ANSA) – ROMA, 17 MAR – "Avrei voluto giocarmela in pista, ma comunque è stata una vittoria schiacciante, il peggior risultato è stato un secondo posto. Ero pronta a giocarmela". Così l’olimpionica az ...E’ impressionante il recupero che ho avuto ma chi mi conosce bene non si impressiona”. Lo ha detto Sofia Goggia, in un incontro con i giornalisti sulla piattaforma Zoom, dopo la vittoria della coppa ...