Reati tributari | sequestro per 1 | 6 milioni a procuratore calciatori serie A

ossobuco20111 : Reati tributari,sequestro GdF a procuratore calciatori Giuffredi - Torrechannelit : Sant’Antonio Abate – Reati tributari: scatta sequestro da oltre 1,2 milioni di euro per società di raccolta rifiuti - sscalcionapoli1 : Reati tributari, sequestrati 1,6 mln dalla GDF all'agente Mario Giuffredi - FatimaCurzio : RT @mattinodinapoli: Reati tributari, sequestrati immobili e conti correnti a una ditta del settore raccolta rifiuti nel Napoletano https:/… - larampait : (VIDEO) #Reatitributari, #GdF #Napoli sequestra #beni a società operante nel settore #rifiuti -

Ultime Notizie dalla rete : Reati tributari

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica partenopea - SezioneEconomici, ha sequestrato , su disposizione del GIP del Tribunale di Napoli, disponibilità finanziarie su conti correnti bancari per oltre 1.600.000 euro ad una società che cura gli interessi ...Disponibilità finanziarie su conti correnti bancari per oltre 1.600.000 euro sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Napoli alla Marat Football Management, società del procuratore Mario ...Disponibilità finanziarie su conti correnti bancari per oltre 1.600.000 euro sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Napoli alla Marat Football Management, società del procuratore Mario Giu ...La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato disponibilità finanziarie su conti correnti bancari per oltre 1,6 milioni di euro ad una società che cura gli ...