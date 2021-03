Non solo ristori, la ricetta di Licia Mattioli per uscire dalla crisi (Di mercoledì 17 marzo 2021) Un po’ emergenza, un po’ guardare oltre l’ostacolo. Il decreto Sostegno, il primo provvedimento anti-pandemico, valore 32 miliardi, del governo Draghi e prossimo all’esame del Consiglio dei ministri (qui l’intervista all’ex sottosegretario Pier Paolo Baretta), dovrà per forza strizzare l’occhio alla crescita e a quel Recovery Fund non ancora messo in cassaforte. Perché tra ristoro e sostegno c’è per ora solo una differenza nominale, non certo reale. Licia Mattioli, imprenditrice torinese, per quattro anni ai vertici di Confindustria in veste di vicepresidente, oggi nel board di Pininfarina, è di questo avviso: un conto sono i decreti di emergenza, un conto è pensare al dopo, a come rimettere in piedi un Paese con l’economia a brandelli. E allora perché non fare dei ristori una forma di incentivo alla crescita, anziché ... Leggi su formiche (Di mercoledì 17 marzo 2021) Un po’ emergenza, un po’ guardare oltre l’ostacolo. Il decreto Sostegno, il primo provvedimento anti-pandemico, valore 32 miliardi, del governo Draghi e prossimo all’esame del Consiglio dei ministri (qui l’intervista all’ex sottosegretario Pier Paolo Baretta), dovrà per forza strizzare l’occhio alla crescita e a quel Recovery Fund non ancora messo in cassaforte. Perché tra ristoro e sostegno c’è per orauna differenza nominale, non certo reale., imprenditrice torinese, per quattro anni ai vertici di Confindustria in veste di vicepresidente, oggi nel board di Pininfarina, è di questo avviso: un conto sono i decreti di emergenza, un conto è pensare al dopo, a come rimettere in piedi un Paese con l’economia a brandelli. E allora perché non fare deiuna forma di incentivo alla crescita, anziché ...

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Lewandowski, numeri da capogiro: Lazio avvisata Con Flick non ha mai perso l'anima letale, anche qui parlano i numeri: segnati 14 gol con cinque ... Solo con Jürgen Klopp (17 gol e sei assist in 28 presenze) il polacco è stato coinvolto in più gol ...

Sfoggiate le componenti dei vostri Galaxy S21 Ultra con gli sfondi di iFixit ( ... fotocamere, memoria, modulo 5G, batterie enormi e display con refresh rate altissimi sono solo alcuni degli esempi. Tutto ciò rende i teardown interessantissimi e secondo iFixit non c'è modo più ...

"Non solo lesbiche": la VII edizione del festival Sardegna Reporter Vaccino AstraZeneca sospeso, Crisanti: "Solo decisioni politiche" Il direttore del dipartimento di Microbiologia dell’Università di Padova ha rivelato che sulla decisione non ha influito alcun parere scientifico ...

Non tesserati dentro il locale circolo chiuso dopo un controllo ALTOPASCIO. Chiuso un locale per violazione delle nome anti Covid. Non è la prima volta che succede, ed è facile prevedere che non sarà l’ultima. Questa volta è toccato a un circolo di Altopascio dall ...

