Nissan Micra ora anche in versione GPL (Di mercoledì 17 marzo 2021) La gamma Nissan Micra si amplia e si arricchisce della nuova versione GPL, esclusiva per il mercato italiano. La motorizzazione con doppia alimentazione benzina - GPL ideale per coloro che desiderano ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 17 marzo 2021) La gammasi amplia e si arricchisce della nuovaGPL, esclusiva per il mercato italiano. La motorizzazione con doppia alimentazione benzina - GPL ideale per coloro che desiderano ...

Advertising

siciliamotori : Nissan Micra in tre allestimenti e nella versione GPL. Tutti i dettagli [LINK - Italpress : Nissan Micra ora anche in versione GPL - MaurizioMurgia : La Nissan Micra amplia la propria offerta. Si arricchisce di nuova versione GPL, esclusiva per il Mercato Italiano… - evyna : Nissan Micra GPL, una versione esclusiva per il Mercato Italiano da 90 CV - hunthertornado : RT @Nissanitalia: Con #Nissan #MICRA GPL tieni sotto controllo le emissioni, riducendo l’impatto ambientale senza mai rinunciare al piacere… -