Ma Jian | «Non fatevi sedurre dalle bugie di Xi Jinping»

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Tre eserciti possono essere derubati del loro comandante, ma l’uomo comune non può essere privato della sua volontà. Il pensiero di Confucio si agita nella mente di Ma Jiang da anni. Nonostante sia in esilio in Europa dal 1997, quando Hong Kong, ultima frontiera di libertà dove viveva, è stata restituita dagli inglesi ai cinesi, non riesce a non vedere un futuro diverso dall’attuale per il suo Paese, lui che viene dall’amato Shantong che si affaccia sul Mar Giallo. Mentre nelle librerie italiane arriva il suo Sogno cinese (Feltrinelli, pagg. 160, € 15) il dissidente continua a guardala con malinconia da Londra, dove vive con la sua traduttrice e compagna Flora Drew e i loro quattro figli. «Sanno che sono stato esiliato perché in Cina non c’è libertà di parola e conoscono la mia avversione per il regime comunista», spiega Ma Jian, che da ragazzo è stato anche pittore per la propaganda. «Ma anche il mio amore per il popolo e la cultura cinese, e il mio desiderio di tornare lì un giorno. Ho cercato di trasmettere loro gli aspetti migliori della mia cultura: l’amore per l’apprendimento, l’importanza della famiglia, l’apprezzamento per l’arte e la natura. Facciamo insieme gli gnocchi e mangiamo i noodles. Insegno loro la calligrafia e come suonare il liuto cinese».