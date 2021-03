LIVE Sinner-Bautista Agut 6-4 3-6 7-5 | ATP Dubai in DIRETTA | l’azzurro entra tra i top30 del mondo!

(Di mercoledì 17 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DI JANNIKQUANTE POSIZIONI GUADAGNA JANNIKNEL RANKING ATP? LE PROIEZIONI QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO JANNIKCON I QUARTI A? VIDEO: HIGHLIGHTS E SINTESI 15.42 Grazie a tutti per averci seguito e buona giornata! 15.41 Partita epica adove Jannikottiene i quarti di finale del torneo ATP 500 in corso negli Emirati Arabi Uniti!batte 6-4 3-6 7-5 lo spagnolo Robertodopo 2 ore e 26 minuti di gioco. Il classe 2001 sogna il derby azzurro contro Lorenzo Sonego che sta sfidando sul campo 1 Aslan Karatsev. ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sinner

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL(16) JANNIK- ALEXANDER BUBLIK 2 - 6 7 - 6 6 - 4, Court 3 Secondo turno Atp 500 Dubai 2021 (cemento) 13.44 - GAME, SET AND MATCH! In corridoio il ...Tutto lo sport di Eurosport, On Demand e senza pubblicità per un anno intero a metà prezzo! ... Tennis Federer: 'Felice di essere tornato: è stata lunga e dura' 11 ORE FA ATP, Marsiglia...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.36 Il classe 2001 e l'iberico scenderanno in campo come previsto alle 16 locali o meglio le 13 italiane. Il precedente match sul Campo Centrale si è conclu ...Sinner-Bautista Agut, diretta live Atp Dubai 2021 oggi, 17 marzo: orario tv e risultato. Chi vince accede ai quarti di finale.