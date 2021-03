LIVE Sinner-Bautista Agut 6-4 3-6 5-4, ATP Dubai in DIRETTA: lo spagnolo serve per prolungare il match (Di mercoledì 17 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 Sinner SI ASSICURA IL TIE-BREAK! Errore di Bautista che ora deve allungare il match. 40-30 Doppio fallo dell’azzurro. 40-15 Fuori giri il diritto dello spagnolo: Sinner può assicurarsi il tie-break. 30-15 CHE SCAMBIO!!!!! Sinner SHOW! Chiusura con la demi-volée di diritto dopo aver dominato lo scambio con il diritto prima e poi con il rovescio. 15-15 Buon recupero di Sinner dopo l’attacco di volée di Bautista che poi chiude comodamente con quella di diritto. 15-0 Ottima prima dell’azzurro. 5-5 Scappa via il rovescio dell’azzurro e match prolungato. 40-30 Ottima prima centrale del classe ’88. 30-30 CHE ANGOLO DI DIRITTO DI Sinner! Scappa via ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-5SI ASSICURA IL TIE-BREAK! Errore diche ora deve allungare il. 40-30 Doppio fallo dell’azzurro. 40-15 Fuori giri il diritto dellopuò assicurarsi il tie-break. 30-15 CHE SCAMBIO!!!!!SHOW! Chiusura con la demi-volée di diritto dopo aver dominato lo scambio con il diritto prima e poi con il rovescio. 15-15 Buon recupero didopo l’attacco di volée diche poi chiude comodamente con quella di diritto. 15-0 Ottima prima dell’azzurro. 5-5 Scappa via il rovescio dell’azzurro eprolungato. 40-30 Ottima prima centrale del classe ’88. 30-30 CHE ANGOLO DI DIRITTO DI! Scappa via ...

NicolettaGiaco4 : RT @lorenzofares: Domani, non prima delle 13, vi racconto live su @SuperTennisTv il match di 3T del @DDFTennis tra @janniksin ???? e @Bautist… - zazoomblog : LIVE Sinner-Bautista Agut 3-4 ATP Dubai in DIRETTA: equilibrio nel primo set - #Sinner-Bautista #Dubai #DIRETTA: - zazoomblog : LIVE – Sinner-Bautista Agut 3-4 Atp 500 Dubai 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Bautista #Dubai #2021: - zazoomblog : LIVE Sinner-Bautista Agut 2-3 ATP Dubai in DIRETTA: game rapidi in avvio di primo set - #Sinner-Bautista #Dubai… - zazoomblog : LIVE Sinner-Bautista Agut 1-2 ATP Dubai in DIRETTA: game rapidi in avvio di set - #Sinner-Bautista #Dubai #DIRETTA:… -