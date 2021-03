Juventus a caccia di attaccanti | i due piani con o senza Cristiano Ronaldo

Leggi su calcionews24

Nella prossima finestra di mercato, la Juventus andrà a caccia di attaccanti: molto dipenderà da Cristiano Ronaldo. Due possibili strategie per l'attacco della Juventus in vista della prossima stagione. Se Cristiano Ronaldo dovesse rimanere bianconero (come parrebbe più probabile) il nome giusto per Pirlo potrebbe essere quello di Milik: acquistabile dal Marsiglia attraversa una clausola da 12 milioni e funzionale anche per lo stipendio da 3,5 milioni. Se CR7 invece partisse, a Torino approderebbero due attaccanti: i nomi più caldi sono quelli di Icardi del PSG, Depay del Lione e Aguero del Manchester City.