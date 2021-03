Ippica | Enrico Bellei nella storia | a Capannelle la vittoria numero 10 000 in carriera

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Un pomeriggio speciale all' Ippodromodi Roma. Infatti con lain sulky a Isabella Ferm6ª corsa in programma,ha centrato il successo10.000 in ...

Advertising

corrierefirenze : #Ippica, il fiorentino Enrico #Bellei vince la corsa numero 10 mila della sua carriera - sportface2016 : #Ippica, Enrico #Bellei conquista la vittoria numero mille in carriera -

Ultime Notizie dalla rete : Ippica Enrico

Tanti i successi importanti perBellei, come il Gran Premio Lotteria di Agnano nel 2004 e il Derby italiano di trotto nel 1997, 2004, 2005 e 2015. Nel 2010 a Torino e nel 2012 ad Amburgo poi ...... con la vittoria in sulky a Isabella Ferm nella 6ª corsa in programma a Roma,Bellei , ... Un traguardo sensazionale che introduce il driver fiorentino nell'Olimpo dei grandi dell'. È ...Un pomeriggio speciale all'Ippodromo Capannelle di Roma. Infatti con la vittoria in sulky a Isabella Ferm nella 6ª corsa in programma, Enrico Bellei ha centrato il successo numero 10.000 ...Ippica, Enrico Bellei conquista la vittoria numero mille in carriera trionfando in skully a Isabella Fern nella 6ª corsa in programma a Roma ...