Di che vaccino sei? (Di mercoledì 17 marzo 2021) di Agostino Spataro. Siamo in una fase difficilissima, forse cruciale, della pandemia. Tutti siamo convinti (per fedeltà alla scienza vera e disinteressata) che la soluzione sono i... Leggi su freeskipper (Di mercoledì 17 marzo 2021) di Agostino Spataro. Siamo in una fase difficilissima, forse cruciale, della pandemia. Tutti siamo convinti (per fedeltà alla scienza vera e disinteressata) che la soluzione sono i...

Advertising

matteorenzi : Oggi le autopsie hanno dimostrato che nessuno dei nostri connazionali deceduti è morto 'PER CAUSA' del vaccino, ma… - StefanoFeltri : O l'Aifa ha dati che non ha reso pubblici, oppure la decisione di sospendere il vaccino Astrazeneca è una delle più… - BentivogliMarco : Il ministro della sanità belga: 'E' un ottimo vaccino, una protezione contro una malattia che uccide, noi andiamo a… - DPorzani : RT @ChimicoScettico: E magari ricordiamoci pure che non è l'unico vaccino disponibile - M_Siniscalchi : RT @antoguerrera: ?? Johnson ha appena annunciato in aula in Parlamento che farà presto vaccino Oxford-Astrazeneca ?? -