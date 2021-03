Demi Lovato, violentata quando aveva 15 anni: oggi racconta tutto (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nel nuovo documentario “Dancing with the Devil” Demi Lovato racconta i traumi subiti quando era adolescente, i colpevoli vivono ancora tranquilli. Demi Lovato ha rivelato di aver perso la verginità quando è stata violentata all’età di 15 anni. Nella sua nuova docuserie “Demi Lovato: Dancing With The Devil” la cantante ha aperto il suo cuore L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nel nuovo documentario “Dancing with the Devil”i traumi subitiera adolescente, i colpevoli vivono ancora tranquilli.ha rivelato di aver perso la verginitàè stataall’età di 15. Nella sua nuova docuserie “: Dancing With The Devil” la cantante ha aperto il suo cuore L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

