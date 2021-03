Delusione Supermario Colpo di spugna sulla scuola con la Dad Parla il deputato M5S | Vacca | “Alunni in classe il prima possibile”

(Di mercoledì 17 marzo 2021) “C’è il rischio di arrivare anche al 90%, se le Regioni oggi in zona arancione slittassero in rossa o decidessero di chiudere le scuole”. Basta questo per capire il motivo per cui, secondo il capogruppo in commissione Cultura M5S Gianluca, “sinceramente dal presidente Draghi sul temami sarei aspettato di più”. Però ieri in audizione il ministro Bianchi ha detto che la Dad di oggi è diversa da quella di ieri. Lei è d’accordo? La Dad è materialmente la stessa da quando il precedente Governo ha provveduto a dotare scuole e studenti di tutti gli strumenti necessari, i disagi però aumentano perché la si sta prolungando eccessivamente. Non è più una misura d’emergenza, sembra purtroppo diventata la normalità. Condivide la decisione di estendere la Dad all’80% degli studenti? C’è il rischio di arrivare anche al 90%, se le Regioni oggi in zona ...

Pochi tecnici, poche donne e nessun Ministero dello Sport: il primo passo falso diFirst reaction? Sono deluso. Al contrario di Alessandro Di Battista , ero convinto che il sostegno a una figura molto lontana dal mio background come Mario Draghi fosse l'opzione migliore, ...... quando ancora '' era a colloquio con il presidente della Repubblica, il panico è ...e sgomento Di Maio, dunque. Quello che aveva piazzato Pinochet in Venezuela, la Russia nel ...“C’è il rischio di arrivare anche al 90%, se le Regioni oggi in zona arancione slittassero in rossa o decidessero di chiudere le scuole”. Basta questo per capire il motivo per cui, secondo il ...Percorriamo quest’ultimo miglio sapendo che in caso di fallimento non ci sarà più benzina, né economica né morale, per poterne affrontare un altro ...