Covid | Parrini | ' grande soddisfazione per istituzione giornata vittime'

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar (Adnkronos) - "È molto importante che la Commissione Affari Costituzionali abbia approvato all'unanimità, in sede deliberante, l'dellaNazionale in memoria delledel, da celebrare ogni 18 marzo". Lo dice Dario, senatore del Pd e presidente della commissione Affari costituzionali a palazzo Madama. "È stato scelto il 18 marzo perché l'anno scorso, in quella data, ebbe luogo il primo trasporto da Bergamo su mezzi militari delle salme didel19. Un avvenimento che suscitò sgomento e angoscia in tutto il Paese -prosegue-. Tant'è che proprio domani, 18 marzo, il presidente del consiglil Draghi sarà in visita ufficiale a Bergamo. Si tratta di una scelta molto significativa nei ...

Advertising

TgrRaiToscana : Nonostante le difficoltà legate all'emergenza sanitaria un esempio virtuoso arriva da Fucecchio dove la scuola non… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Parrini

SardiniaPost

...fai zerbion Jack e Johnson & Johnson hanno un'ottima efficacia contro le nuove varianti del3 ...Garrone sul burattino di Collodi ha ottenuto la nomination per i costumi di Massimo Cantini...A causa della pandemia di- 19, i criteri di ammissibilità dei film sono stati modificati per ... Ann Roth per Ma Rainey's Black Bottom Trish Summerville per Mank Massimo Cantiniper ...Roma, 17 mar (Adnkronos) - "È molto importante che la Commissione Affari Costituzionali abbia approvato all'unanimità, in sede deliberante, l'istituzione della Giornata Nazionale in memoria delle vitt ...Il Senato approverà oggi pomeriggio la legge che istituisce la Giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covi che si celebrerà ogni 18 marzo. Il giorno del 2020 in cui fu registrato il numero pi ...