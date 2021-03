COVID, aumento vertiginoso contagi in Irpinia: il bollettino dell’Asl di Avellino (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica che, su 1.447 tamponi analizzati, sono risultate positive al COVID 145 persone: – 1, residente nel comune di Aiello del Sabato; – 1, residente nel comune di Altavilla Irpina; – 1, residente nel comune di Andretta; – 4, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 4, residenti nel comune di Atripalda; – 7, residenti nel comune di Avella; – 19, residenti nel comune di Avellino; – 2, residenti nel comune di Baiano; – 2, residenti nel comune di Bonito; – 1, residente nel comune di Capriglia irpina; – 1, residente nel comune di Cervinara; – 7, residenti nel comune di Contrada; – 10, residenti nel comune di Fontanarosa; – 1, residente nel comune di Forino; – 1, residente nel comune di Gesualdo; – 1, residente nel comune di Grottaminarda; – 3, residenti nel comune di Mercogliano; – 4, residenti ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica che, su 1.447 tamponi analizzati, sono risultate positive al145 persone: – 1, residente nel comune di Aiello del Sabato; – 1, residente nel comune di Altavilla Irpina; – 1, residente nel comune di Andretta; – 4, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 4, residenti nel comune di Atripalda; – 7, residenti nel comune di Avella; – 19, residenti nel comune di; – 2, residenti nel comune di Baiano; – 2, residenti nel comune di Bonito; – 1, residente nel comune di Capriglia irpina; – 1, residente nel comune di Cervinara; – 7, residenti nel comune di Contrada; – 10, residenti nel comune di Fontanarosa; – 1, residente nel comune di Forino; – 1, residente nel comune di Gesualdo; – 1, residente nel comune di Grottaminarda; – 3, residenti nel comune di Mercogliano; – 4, residenti ...

