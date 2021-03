Covid, aggiornamento settimanale: i nuovi casi Comune per Comune (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ats Bergamo rende pubblica la situazione settimanale dei nuovo contagi di Covid 19, nella settimana dal 10 al 16 marzo 2021 Comune per Comune. La dimensione statistica dei nuovi casi identificati su base comunale (ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti) mostra, per la settimana che va dal 10 al 16 marzo 2021, un incremento complessivo di nuovi casi pari a +25 contro i + 630 della settimana precedente, corrispondente ad un incremento pari a +1% (+33% la settimana precedente). La media giornaliera di nuovi casi è pari a 323 (301 la settimana precedente). Ciò potrebbe rappresentare un segnale iniziale, ancorché timido, di un iniziale rallentamento dell’incremento della curva ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ats Bergamo rende pubblica la situazionedei nuovo contagi di19, nella settimana dal 10 al 16 marzo 2021per. La dimensione statistica deiidentificati su base comunale (ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti) mostra, per la settimana che va dal 10 al 16 marzo 2021, un incremento complessivo dipari a +25 contro i + 630 della settimana precedente, corrispondente ad un incremento pari a +1% (+33% la settimana precedente). La media giornaliera diè pari a 323 (301 la settimana precedente). Ciò potrebbe rappresentare un segnale iniziale, ancorché timido, di un iniziale rallentamento dell’incremento della curva ...

