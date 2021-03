Congedi al 50% o astensione dal lavoro senza retribuzione per figli in Dad | ecco cosa spetta a docenti e ATA Modulo richiesta

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Indicazioni relative alla disciplina prevista dal D.L. n. 30 d.d. 13 marzo 2021 in materia di interventi a sostegno dei lavoratori conminori in didattica a distanza. L'articolo .

saranno retroattivi dal 1 gennaio 2021 e retribuiti al% sotto i 14 anni. Dai 14 ai 16 saranno usufruibili senza retribuzione", aveva detto la ministra Bonetti. Secondo la nota del Cdm, "...... al bonus baby sitter limitato ai soli lavoratori autonomi, sanitari e forze dell'ordine, aiCovid retribuiti al%. Ci sono tantissime lavoratrici e lavoratori che devono lavorare in ...Il congedo parentale Covid deve essere previsto anche in caso di smart working. La Cgil in una nota chiede al governo di intervenire in merito con il prossimo decreto Sostegni, anche sull'importo.La parte più rilevante riguarda il rifinanziamento dei congedi parentali e dei “bonus baby-sitting ” in favore dei lavoratori genitori di figli infraquattordicenni che svolgono didattica a distanza, d ...