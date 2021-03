Altri decessi e reazioni avverse. Ma su Pfizer nessuno fiata. Tutta Europa invoca massima prudenza sui vaccini. Ma solo su quelli che costano meno agli Stati (Di mercoledì 17 marzo 2021) Comunque andrà a finire con AstraZeneca il danno alla campagna vaccinale ormai è fatto. Con ogni probabilità a giorni arriverà un nuovo via libera al vaccino, le autorità di vigilanza sul farmaco sembrano orientate a ritenere che le reazioni al medicinale siano minime, fisiologiche, e che dunque non vi siano rischi. Come per tutti i vaccini. La battuta d’arresto però c’è appunto stata e riprendere la campagna non sarà semplice. Mentre si parla tanto di decessi dopo la somministrazione di AstraZeneca (leggi l’articolo), che costa allo Stato meno della metà degli Altri farmaci, colpisce però che, seguendo gli stessi principi e gli stessi dubbi, si parli poco degli Altri casi, che pure non mancano. LE TRAGEDIE. In provincia di Salerno, ieri i carabinieri di Sapri hanno effettuato i primi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 17 marzo 2021) Comunque andrà a finire con AstraZeneca il danno alla campagna vaccinale ormai è fatto. Con ogni probabilità a giorni arriverà un nuovo via libera al vaccino, le autorità di vigilanza sul farmaco sembrano orientate a ritenere che leal medicinale siano minime, fisiologiche, e che dunque non vi siano rischi. Come per tutti i. La battuta d’arresto però c’è appunto stata e riprendere la campagna non sarà semplice. Mentre si parla tanto didopo la somministrazione di AstraZeneca (leggi l’articolo), che costa allo Statodella metà deglifarmaci, colpisce però che, seguendo gli stessi principi e gli stessi dubbi, si parli poco deglicasi, che pure non mancano. LE TRAGEDIE. In provincia di Salerno, ieri i carabinieri di Sapri hanno effettuato i primi ...

