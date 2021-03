Allarme vaccini in Sardegna: 90.000 ultraottantenni ancora in attesa (Di mercoledì 17 marzo 2021) CAGLIARI – Sono circa 90.000 gli ultraottantenni in Sardegna in attesa della prima dose di vaccino. A questi si aggiungono le persone fragili e gli ultrasettantenni che aspettano ancora di essere immunizzati. I dati sono emersi oggi durante l’incontro in Consiglio regionale tra i capigruppo presieduti dal presidente Michele Pais, e i segretari generali dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil, Marco Grecu, Adalberto Farina e Maria Giuseppa Speziga. “La campagna vaccinale procede lentamente– hanno lamentato i sindacati. Gli over 80 vaccinati sono appena 18.000 su un totale di circa 115.000. È necessario accelerare i tempi magari perfezionando l’accordo con i medici di base”. Leggi su dire (Di mercoledì 17 marzo 2021) CAGLIARI – Sono circa 90.000 gli ultraottantenni in Sardegna in attesa della prima dose di vaccino. A questi si aggiungono le persone fragili e gli ultrasettantenni che aspettano ancora di essere immunizzati. I dati sono emersi oggi durante l’incontro in Consiglio regionale tra i capigruppo presieduti dal presidente Michele Pais, e i segretari generali dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil, Marco Grecu, Adalberto Farina e Maria Giuseppa Speziga. “La campagna vaccinale procede lentamente– hanno lamentato i sindacati. Gli over 80 vaccinati sono appena 18.000 su un totale di circa 115.000. È necessario accelerare i tempi magari perfezionando l’accordo con i medici di base”.

