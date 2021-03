Alessandro Pieravanti | sempre più in alto con Il Muro del Canto!

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 17 marzo 2021)è Voce e percussioni della band che incarna quella Roma che, “cruda”, “nuda”-cit- verace, “accoglie, ama e non perdona, è santa e dissoluta. E te divora come un barracuda”.e Ildel Canto Difficilmente non ci si sente parte di qualcosa, ad un concerto de Ildel Canto. Sarebbe molto strano che chi sappia cosa significa vivere Roma non si riconosca nelle parole delle canzoni del; quelle canzoni che riassumono l’essenza di quei sampietrini secolari dissestati, di sacro e profano, miseria, speranza e eternità. ‘Ildel Canto’ avvolge l’anima e i sensi con il suo sound dal dialetto romanesco contaminato. Avvolge la Città dei Sette Vizi Capitali, di “mani infami dentro l’acquasantiera”, di ...