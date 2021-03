Alessandro Borghese positivo al Covid: “Sono tutto acciaccato, ho le ossa rotte” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ho il Covid”. A dirlo è Alessandro Borghese, lo chef più famoso della tv, che sui social aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute, dopo che “è da cinque giorni chiuso nel suo bunker”. “Niente febbre per il momento, che dire? Sono tutto acciaccato, ho le ossa rotte e la testa che mi gira”. “E’ arrivato ora il caffè che è la parte più buona della giornata”, ma “spero di levarmelo”, il Coronavirus, “presto di mezzo perché non so più come distendermi sul letto, per i reni, mi giro e mi rigiro”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ho il”. A dirlo è, lo chef più famoso della tv, che sui social aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute, dopo che “è da cinque giorni chiuso nel suo bunker”. “Niente febbre per il momento, che dire?, ho lee la testa che mi gira”. “E’ arrivato ora il caffè che è la parte più buona della giornata”, ma “spero di levarmelo”, il Coronavirus, “presto di mezzo perché non so più come distendermi sul letto, per i reni, mi giro e mi rigiro”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

