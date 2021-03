Alessandro Borghese | positivo al Covid | «Quinto giorno nel bunker Sono a pezzi»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Giorno 5, cronaca dal bunker. Alessandro Borghese, che su Instagram ha reso nota la propria positività al Covid-19, ha cominciato a datare ogni giorno di quarantena così come sarebbe lecito fare in un film post-apocalittico. «Buongiorno a tutti dal mio bunker segreto. È il quinto giorno che sono qui da quando ho preso il Covid-19», ha cominciato via social, raccontando di sintomi ormai prepotenti, totalizzanti. «Niente febbre per il momento, ma sono tutto acciaccato: ossa rotte, la testa che mi gira», ha raccontato lo chef, che nei giorni scorsi si è battuto duramente per la riapertura dei ristoranti.