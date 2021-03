Adriano Celentano scrive a Fabrizio Corona su Instagram | “Punizione spropositata”

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Alla luce della vicenda giudiziaria che vede come protagonista l’ex agente dei paparazzie lo fa attraverso il suo profili. La lettera si presenta in una serie di 8 slide firmate L’Inesistente, lo pseudonimo che il Molleggiato adotta sui social. Il caso di, ricordiamo, si è visto sospendere il differimento della pena da parte del Tribunale di Sorveglianza. All’ex re dei paparazzi, infatti, erano stati concessi i domiciliari nel dicembre 2019 in quanto le sue condizioni erano risultate “incompatibili con il carcere” dallo stesso Tribunale di Sorveglianza di Milano. Per lui era stato disposto il trasferimento presso un istituto di ...

Advertising

infoitcultura : Adriano Celentano scrive a Corona: 'A te 14 anni e gli assassini fuori dopo 5 o 6 anni' - infoitcultura : Adriano Celentano scrive a Corona e gli tende una mano: “Io ho un’idea…” - ritenta2 : 'adriano celentano scrive a corona'. - AnnamariaTortor : Adriano Celentano e la lettera aperta a Fabrizio Corona: “Hai fatto un sacco di stronzate, ma la tua pena è spropos… - GiuseppeporroIt : Fabrizio Corona, Adriano Celentano commenta il suo arresto e gli scrive una profonda lettera #adrianocelentano… -

Ultime Notizie dalla rete : Adriano Celentano

Dopo Asia Argento e Belen anchescende in campo in difesa di Fabrizio Corona e su Instagram gli scrive una lettera: 'Hai fatto tante str...ate nella vita' dice il Molleggiato: 'Ma 14 anni di prigione sono un'...racconta di essersi emozionato e commosso davanti alle immagini dell'arresto e al dolore della madre di Fabrizio. 'Poi tutto ad un tratto - aggiunge - come un fulmine a ciel sereno, il mio ...Adriano Celentano, dopo l’ennesimo arresto di Fabrizio Corona, ha scritto una lettera aperta in cui prende le sue parti. Il cantante difende l’ex re dei paparazzi, facendo appello alla “giustizia ital ...Nell’affaire Fabrizio Corona che sta dividendo l’opinione pubblica, scende ora in campo anche Adriano Celentano. Lo ha fatto con una lunga lettere pubblicata sui suoi canali social, dove in prima ...