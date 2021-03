Sistemazione strada in Via Gemona dal 22 marzo all’8 maggio 2021 (Di martedì 16 marzo 2021) “Nelle prossime settimane un nuovo e importante tratto della nostra rete stradale cittadina verrà sistemato. Si tratta dal segmento nord di via Gemona, nel tratto compreso tra le vie Deciani e Santa Chiara e piazzale Osoppo, che sarà oggetto, dal 22 marzo all’8 maggio, dei lavori di rifacimento del fondo in porfido. Il tratto sud è stato invece recuperato lo scorso inverno”. Lo annuncia il Vicesindaco e Assessore ai lavori pubblici Loris Michelini. “Il sottofondo – spiega Michelini – verrà realizzato in misto cemento e una volta finita la posa le fughe verranno sigillate con la resina, che ha già dato prova di un’ottima tenuta in altra vie della città. Ci auguriamo che la primavera ci riservi sempre tempo soleggiato, perché per la posa della resina il fondo deve essere perfettamente asciutto; in ... Leggi su udine20 (Di martedì 16 marzo 2021) “Nelle prossime settimane un nuovo e importante tratto della nostra retele cittadina verrà sistemato. Si tratta dal segmento nord di via, nel tratto compreso tra le vie Deciani e Santa Chiara e piazzale Osoppo, che sarà oggetto, dal 22, dei lavori di rifacimento del fondo in porfido. Il tratto sud è stato invece recuperato lo scorso inverno”. Lo annuncia il Vicesindaco e Assessore ai lavori pubblici Loris Michelini. “Il sottofondo – spiega Michelini – verrà realizzato in misto cemento e una volta finita la posa le fughe verranno sigillate con la resina, che ha già dato prova di un’ottima tenuta in altra vie della città. Ci auguriamo che la primavera ci riservi sempre tempo soleggiato, perché per la posa della resina il fondo deve essere perfettamente asciutto; in ...

