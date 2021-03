Sci alpino | troppa neve a Lenzerheide | cancellate le prove di discesa Programma da rifare

Advertising

_Carabinieri_ : I Campionati del mondo junior di sci alpino a Bansko (BUL) si chiudono alla grande per l'Italia con Sophie Mathiou… - sportface2016 : #Scialpino, troppa neve a #Lenzerheide: prove di discesa cancellate, in serata il nuovo programma delle Finali - Livigno : Grandi ospiti internazionali a @Livigno ????? - sportface2016 : Slitta la decisione. Nel pomeriggio dovrebbero diminuire le precipitazioni - infoitsport : Sci alpino, Finali Coppa del Mondo Lenzerheide: la lista di tutti gli italiani qualificati -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

OA Sport

...turismo dalla presenza di grandi impianti e circuiti che siano incentrati esclusivamente sullo... dal 1991, riunisce i Paesi dell'arcoe individua strategie e strumenti per lo sviluppo ...È stato un fine settimana denso di impegni e ricco di soddisfazioni per loabruzzese, equamente diviso tradi fondo. Loha presentato una tre - giorni di campionati regionali a Campo Felice (organizzazioneClub Campo Felice), mentre lodi fondo è stato impegnato a ...La FIS ha cancellato i training previsti in mattinata, con la 'Beltrametti' non ancora in sicurezza dopo la neve caduta nelle ultime ore. Ultima chance domattina, nel ...Sci alpino, Coppa del Mondo: è stata rinviata la prova di discesa a Lenzerheide per troppa neve. Nel pomeriggio dovrebbero diminuire le precipitazioni ...