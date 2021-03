SBK test Misano | Day 2 | Rinaldi chiude al comando nonostante una caduta

(Di martedì 16 marzo 2021) La seconda giornata dialWorld Circuit Marco Simoncelli per alcune squadre del mondiale Superbike sicon il miglior tempo di Michael Rubenin sella alla Ducati Panigale V4 -...

Advertising

motosprint : #WorldSBK test Misano, Day 2: @michaelrinaldi_ chiude al comando nonostante una caduta - gponedotcom : Rinaldi: 'Ho portato in Ducati la pazzia romagnola. Redding il riferimento': 'Scott conosce la moto e sarà il rifer… - corsedimoto : SUPERBIKE - Michael #Rinaldi chiude i test #Superbike andando vicinissimo al record di sempre. Scott #Redding: 'La… - Motorsport_IT : #WSBK | #SBK, #TestMisano: @michaelrinaldi_ chiude al comando l’ultima giornata???? - corsedimoto : SUPERBIKE - Nonostante una caduta, #Rinaldi chiude al comando i test #Superbike. Alle sue spalle #Razgatlioglu,… -

Ultime Notizie dalla rete : SBK test

La seconda giornata dial Misano World Circuit Marco Simoncelli per alcune squadre del mondiale Superbike si chiude ..., il ritorno (a sorpresa) di Francis Batta Oettl primo tra le SSP600 Oltre ...Misano, Redding: 'Laè ormai vicina alla MotoGP'SBK: "Scott conosce la moto e sarà il riferimento. Sta lavorando diversamente rispetto a me. Sono il migliore di questi test ma senza Rea è tutto relativo. Ho provato i nuovi freni Brembo: ottimo lavo ...Michael Ruben Rinaldi conclude i test di Misano con il miglior crono, davanti a Toprak Razgatlioglu che si conferma in ottima forma. Garrett Gerloff, sorpresa di giornata, è terzo e precede Scott Redd ...