Roberto Gualtieri si candida a Roma per il Pd: ipotesi primarie. Calenda: "Tavolo di coalizione sparito nel nulla, vogliono rompere" (Di martedì 16 marzo 2021) In attesa del videomessaggio con il quale Roberto Gualtieri lancerà la sua candidatura in Campidoglio, il passo avanti ufficiale dell'ex ministro dem apre nuove tensioni dentro il fronte del centrosinistra. Come anticipato dal Fatto quotidiano in edicola, il deputato Pd ha sciolto la riserva e ha già ottenuto anche la benedizione del neosegretario Enrico Letta. E' così tramontata ufficialmente l'ipotesi di dialogo con i 5 stelle: il Movimento ha blindato la sindaca uscente Virginia Raggi e non si è riusciti a trovare un accordo con gli alleati di governo. Fonti dem, interpellate dall'agenzia Adnkronos, hanno fatto sapere che l'ipotesi primarie non è ancora esclusa. Intanto, il primo a protestare è stato il leader di Azione ed eurodeputato Carlo Calenda: "Mi sono ..."

you_trend : ?? #BREAKING Elezioni comunali a #Roma: il candidato del PD sarà l'ex Ministro Roberto #Gualtieri - repubblica : ?? Corsa al Campidoglio: l'ex ministro dell'Economia Roberto Gualtieri sara' il candidato sindaco per il Pd, sfidera… - Agenzia_Ansa : Roberto Gualtieri è disponibile a candidarsi per il Pd come sindaco di Roma. Lo si apprende da fonti del Partito De… - homoeopathicus : RT @M49liberorso: Il Bosco sostiene convintamente la candidatura di Roberto Gualtieri a Sindaco di Roma #gualtieri - EugenioCardi : RT @PieraBelfanti: Bene ill #PD candida Roberto #Gualtieri a Sindaco di #Roma. Vorrei averlo a #Torino un candidato a Sindaco come Roberto… -