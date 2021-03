Regioni e province in zona rossa, regole e restrizioni locali: la mappa (Di martedì 16 marzo 2021) Dal 15 marzo sono in area rossa Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento, oltre a Campania e Molise. Le altre in arancione, bianca la Sardegna. Diverse le restrizioni locali: dopo La Maddalena zona rossa anche per il comune di Sindia (Nuoro), e lo stesso provvedimento arriverà per Seravezza (Lucca) ed è stato chiesto per Sciacca (Agrigento). Dopo la Valle d'Aosta, anche l'Alto Adige vieta l'ingresso ai proprietari di seconde case Leggi su tg24.sky (Di martedì 16 marzo 2021) Dal 15 marzo sono in areaEmilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento, oltre a Campania e Molise. Le altre in arancione, bianca la Sardegna. Diverse le: dopo La Maddalenaanche per il comune di Sindia (Nuoro), e lo stesso provvedimento arriverà per Seravezza (Lucca) ed è stato chiesto per Sciacca (Agrigento). Dopo la Valle d'Aosta, anche l'Alto Adige vieta l'ingresso ai proprietari di seconde case

