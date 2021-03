Quel concerto dei Vigili del fuoco che infiammò i cuori (Di martedì 16 marzo 2021) La ricorrenza del “compleanno” di Gioachino Rossini, nato il 29 Febbraio 1792, ma celebrata il 28 perché solo con l’anno bisestile si può cadere nella data esatta, ha avuto quest’anno un calendario di eventi condensati nella “settimana rossiniana” curata dal comune di Pesaro (in particolare il vice sindaco Daniele Vimini e l’assessore Giuliana Ceccarelli) e dalle Istituzioni musicali pesaresi. Quattro sono stati i concerti, tutti in streaming dal Teatro Rossini. Tra questi, gli “auguri” a Rossini del Conservatorio da lui voluto e finanziato ed a lui dedicato. La direzione del maestro Luca Ferrara, cattedratico presso l’Istituto musicale pesarese, è stata, come sempre, impeccabile con applausi però… da remoto! Maria Chiara Mazzi, titolare della cattedra di storia della musica, ha tenuto una apprezzata conversazione sulla “Scoperta di Maria Malvezzi Hercolani”, nobildonna bolognese ... Leggi su formiche (Di martedì 16 marzo 2021) La ricorrenza del “compleanno” di Gioachino Rossini, nato il 29 Febbraio 1792, ma celebrata il 28 perché solo con l’anno bisestile si può cadere nella data esatta, ha avuto quest’anno un calendario di eventi condensati nella “settimana rossiniana” curata dal comune di Pesaro (in particolare il vice sindaco Daniele Vimini e l’assessore Giuliana Ceccarelli) e dalle Istituzioni musicali pesaresi. Quattro sono stati i concerti, tutti in streaming dal Teatro Rossini. Tra questi, gli “auguri” a Rossini del Conservatorio da lui voluto e finanziato ed a lui dedicato. La direzione del maestro Luca Ferrara, cattedratico presso l’Istituto musicale pesarese, è stata, come sempre, impeccabile con applausi però… da remoto! Maria Chiara Mazzi, titolare della cattedra di storia della musica, ha tenuto una apprezzata conversazione sulla “Scoperta di Maria Malvezzi Hercolani”, nobildonna bolognese ...

Quel concerto dei Vigili del fuoco che infiammò i cuori

