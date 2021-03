Oscar, Laura Pausini si commuove: “Dedico nomination al mio babbo” (Di martedì 16 marzo 2021) “Io mi sento orgogliosa di essere italiana e di vivere questo momento con voi”. Laura Pausini si emoziona fino alle lacrime durante la conferenza stampa organizzata dopo la nomination all’Oscar ottenuta dalla sua canzone ‘Io sì (Seen)’. “Non so forse è anche il momento che stiamo vivendo ma in questo momento mi sento molto emozionata ma anche molto fragile. Sono felice ma sento anche la responsabilità di questa nomination. In tutte le interviste con l’estero mi chiedono: ma ti rendi conto di quanto sia importante questa nomination per la cultura musicale del tuo Paese?”, dice l’artista, prima ad essere nominata per la migliore canzone originale con un testo in italiano, di cui è coautrice con Nicolò Agliardi. “Spero di dare il meglio di me, di non dire parolacce e di essere ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 marzo 2021) “Io mi sento orgogliosa di essere italiana e di vivere questo momento con voi”.si emoziona fino alle lacrime durante la conferenza stampa organizzata dopo laall’ottenuta dalla sua canzone ‘Io sì (Seen)’. “Non so forse è anche il momento che stiamo vivendo ma in questo momento mi sento molto emozionata ma anche molto fragile. Sono felice ma sento anche la responsabilità di questa. In tutte le interviste con l’estero mi chiedono: ma ti rendi conto di quanto sia importante questaper la cultura musicale del tuo Paese?”, dice l’artista, prima ad essere nominata per la migliore canzone originale con un testo in italiano, di cui è coautrice con Nicolò Agliardi. “Spero di dare il meglio di me, di non dire parolacce e di essere ...

Advertising

NetflixIT : Laura Pausini: *nominata agli Oscar* Noi: - chetempochefa : Facciamo i complimenti a Laura Pausini per la straordinaria nomination agli Oscar con il brano Io Sì/Seen nella cat… - rtl1025 : ??? Laura Pausini è candidata agli #Oscar per #IoSì nella categoria della miglior canzone originale per il film… - VickyAlessandra : RT @RadioItalia: Laura Pausini dedica la nomination agli Oscar al papà, la persona della sua famiglia con cui il suo sogno di fare musica è… - Pis7681 : RT @ParamountItalia: Dopo il Golden Globe, Laura Pausini riuscirà a conquistare anche l'Oscar? #Oscars2021 -